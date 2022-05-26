راغب علامة: الوضع في لبنان مخيف جدًا والصورة حزينة ولن يستقيم الحال إلا بهذه الطريقة

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الفنان راغب علامة على الأزمات في لبنان والانتخابات اللبنانية، مؤكدًا أن الوضع في لبنان لن يستقيم إلا بتغيير كامل للنظام.

وكتب راغب علامة عبر حسابه الرسمي على تويتر: الوضع اللبناني مخيف جدًا والصورة حزينة وبلدنا الجريح لن يستقيم إلا بمؤتمر تأسيسي جديد وتغيير كامل لهذا النظام، إلى نظام يعتمد على الكفاءة والإنتاج والتطور والمحاسبة لا على الطائفية البغيضة.

وأثار راغب علامة جدلًا واسعا بتصريحاته الأخيرة مع راديو إنرجي، بشأن الوسط الفني وقرارات إيقاف مطربي المهرجانات الشعبية، حيث أشار إلى أن لا يعرف من هو مطرب الراب ويجز وأن هناك فنانين ليسوا موهوبين على الإطلاق ويخجل منهم.

كما أكد راغب علامة أن قرارات إيقاف مطربي المهرجانات الشعبية لن تأتي بنتيجة لأننا نعيش في عالم السوشيال ميديا.

وعلى جانب آخر، يعيش راغب علامة حالة من النشاط على المستوى الفني، إذ حقق نجاحا كبيرا بأغنية ممكن أزعلك والتي طرحها منذ 3 أشهر وتخطت الأغنية حاجز الـ 10 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب وهي من تأليف محمد البدري، ومن ألحان بينو والفيديو كليب من إخراج شريف صبري.

كما قدم راغب علامة أغنية جديدة بعنوان فورًا غرام، والتي حققت نجاحا هائلا وكسرت حاجز الـ 18 مليون مشاهدة، وهي من ألحان علي سالم.