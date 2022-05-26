مفيدة شيحة عن قصة اللاجئة الأوكرانية: “لو حصل معايا هدي لجوزي بالشبشب” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، عن موقفها في حال تعرضها للخيانة من زوجها، مؤكدة أن ألم الخيانة من أصعب الآلام التي يمكن أن يعيشها أي إنسان.

وأضافت مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الخميس،: “إذا حصل معايا نفس اللي حصل من المرأة الأوكرانية التي خطفت زوجا بريطانيا من زوجته سيكون رد فعلي قويا”.

وتابعت مفيدة شيحة، أن: “هروح أجيبه، وهرفع له الشبشب، وهضربه بالشبشب، وهدور عليه في كل مكان لحد لما أوصل له، وآخد حقي منه”.

وأكملت مقدمة برنامج الستات،: “أشعر وقتها بمشاعر الصدمة، والقهر، ولن أترك حقي مهما حصل”.

وأثارت لاجئة أوكرانية حالة من الجدل الأيام الماضية بعد أن نجحت في أن تخطف رجلا بريطانيا من زوجته بعد أن فتحا لها باب منزلهما لتعيش معهما بسبب ما يجري في بلدها.

ونجحت الأوكرانية خلال 10 أيام فقط أن تهرب مع الزوج وتتزوجه ويترك زوجته مع أولادهما.