انت الان تتابع خبر هشام سليم يعلن عن إصابته بهذا المرض الخطير.. والجميع مصدوم اتفرج ماهو! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن الممثل المصري هشام سليم عن خبر مخزن صدم الجمهور وهو إصابته بمرض السرطان وانه سيخضع لفترة علاج قد تستمر لعدة اشهر. ويتواجد الممثل هشام سليم خارج القاهرة حالياً لأخذ قسط من الراحة والخضوع للعلاج.

اما بالنسبة لحالته النفسية فهو يبدو بحالة جيدة.من جانب آخر، شارك سليم في رمضان 2021 في مسلسل "​هجمة مرتدة​"، وهو يتناول ملفاً من ملفات المخابرات المصرية وهو من بطولة ​أحمد عز​ وهند صبري، ماجدة زكي و​نضال الشافعي​ بالاضافة الى هشام سليم، صلاح عبدالله، ندى موسى، محمد جمعة وأحمد فؤاد سليم.



