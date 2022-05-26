انت الان تتابع خبر مواقع التواصل الاجتماعي مذكورة بالقرآن الكريم.. الدكتور مبروك عطية بتصريح أحدث ضجة كبيرة اليكم ماذا قال! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - وضح الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر في مصر، تصريحاته السابقة بشأن ذكر الإنترنت في القرآن.

ورد "عطية" على هذه الانتقادات قائلاً: "العنوان الجانبي اللي مش كبير أوي ومعروف عند السادة العلماء جميعًا كيف يذكر الشيء في القرآن، والإجابة فإما أن يذكر بلفظه وإما أن يذكر بسياقه".

وأضاف "عطية"، أن الآية 83 من سورة النساء أشارت إلى كل من الإنترنت وكل وسائل الإذاعة، مفسرًا: "قال تعالى: (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ) متسائلًا: "هيذيعوه عن طريق إيه؟".

وتابع: "إذا تثبتوا مراد ربنا والله أعلم بمراده أن يتثبت المذيع من الخبر الذي يذيعه"