انت الان تتابع خبر محمد ضياء تنبه لسلوك منة فضالي المخزي فضربها وطلقها فوراً.. سألوه عن السبب فكشف ما كانت تفعله في السر اليكم التفاصيل! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة منة فضالي محركات البحث مؤخراً بعد عودتها للنشاط الفني بعد غياب، حيث روجت لفيلمها الجديد "فارس" الذي بدأ طرحه في دور العرض السينمائي قبل أيام ونشرت "منة" فيديو ترويجي للفيلم قبل أيام عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة:

وتابعت: "دعواتكم يا رب وإن شاء الله الفيلم يعجبكم، ومبروك لكل فريق العمل من نجوم وإخراج وإنتاج وتصوير وكل ما كان وراء الكاميرا، شكرا".

ومع ازدهار حياتها الفنية لا تزال حياتها الشخصية والعاطفية غامضة في ظل عنوستها وتقدمها في العمر، حيث تعتبر النجمة منة فضالي حاليا من النجمات اللاتي تعاني من العنوسة في الوسط الفني، لكنها كانت قد تزوجت ثم تعرضت للطلاق.

وكشف الملحن محمد ضياء، عن أسباب طلاقه من الفنانة منة فضالي.

وأوضح محمد ضياء، خلال حوار سابق مع الإعلامية راغدة شلهوب في برنامج "نص الكلام" المذاع عبر قناة النهار، أسباب زواجهما عرفيا قائلا: "لما يكتمل شروط العرفي كلها أعتقد يبقى حلال، بما فيهم الإشهار والولي ده حصل بعقد وإتعمل له صحة توقيع في محكمة بس مكنتش عايز أعلن الموضوع".

وأضاف: "أنا عملت ده عشان الزواج المؤقت اسمه زواج متعة، عملته كأنه خطوبة، حتى لو لمسة إيد يبقى حلال، مؤقتا لغاية ما أدخل مرحلة الزواج الرسمي".ونفى محمد ضياء زواجهما عرفيا بسبب رفض والدة منة فضالي قائلا: "أمها كانت معانا من أول يوم لآخر يوم، وممكن أجيب لك الصور، كما نفى قيامه بضرب منة فضالي وقال: "أقسم بالله عمري ما ضربتها ولا مرة عشان أقسمت مرة زقيتها زقة كنت عايز أعدي، وقلتلها إبعدي كده".

وعن سبب طلاقهما قال: "صورة شفتها معجبتنيش أنا متفق معاها إن في حدود في إنك تلبسي لبس كاشف شوية، أنا مبحبش اللبس الجريء زيادة".

محمد ضياء فجر مفاجاة مؤكداً أنه شاهد الصورة ضمن مجموعة صور من جلسة تصوير لأغنية "فلانتين" كان يعدها لمجد القاسم، ولم تخبره منة فضالي به.