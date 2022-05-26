انت الان تتابع خبر لن تصدق كيف أصبح شكل دنيا سمير غانم.. عمليات التجميل قضت على ملامحها! – اتفرج صورة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اثارت الفنانة المصرية الشهيرة دنيا سمير غانم الجدل، بنشرها صورًا جديدة لها، أثارت استغراب المتابعين بسبب تغيّر شكلها، نتيجة عمليات التجميل التي قامت بها.

حيث أظهرت الفنانة المصرية ​دنيا سمير غانم​ لجمهورها مجموعةً من الصور الجديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت فيها بمظهر جديد ومختلف للغاية.

وأثار المظهر الجديد الكثير من الضجة، حيث لم يتعرّف عليها البعض في بادئ الأمر، ويمكن أنّ ذلك يعود لعمليات التجميل التي أقامتها.