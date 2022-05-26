طرح بوستر الفيلم الهندي Prithviraj المنتظر عرضة بدور العرض المصرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 06:28 مساءً - بشكل مبدأي تعلن شركة " يونايتيد موشن بيكتشرز" عن طرح قرب طرح الفيلم الهندي المنتظر Prithviraj بدور العرض المصرية بتقنية ثلاثية الابعاد 3d

والفيلم درامي تاريخي أكشن من إخراج " تشاندرابراوإنتاج " ياش راج"وهو مأخوذ عن القصيدة الملحمية " بريثفيراج راسو" ، وتدور حول حياة بريثفيراج تشوهان ، ملك راجبوت من سلالة شاهامانا

الفيلم بطولة النجم الكبير" أكشاي كومار" في دور بريثفيراج تشوهان ، في حين أن نجمة الجنوب" مانوشي تشيلار" تظهر لأول مرة في فيلمها البوليوودي وهي تلعب دور سانيوجيتا. بمشاركة متميزة للنجم الكبير " سانجاي دوت" و " سونو سود

مع " ماناف فيج" في دور السلطان محمد الغوري