مهرجان روتردام السينمائي الدولى يختار” واحد تاني” فيلم الختام

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 06:28 مساءً - اختارت إدراة مهرجان روتردام السينمائي الدولى ، الفيلم المصري " واحد تاني "للفنان احمد حلمي ، والذي نافس به في شباك تذاكر مارثون عيد الفطر ، وتصدر الإيرادات للاسبوع الثالث على التوالي والتى تعدت حتى الآن ٥٠ مليون جنيه داخل مصر فقط ، ليكون فيلم الختام بالمهرجان.

وتدور أحداث فيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

يشار إلى أن الفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وبطولة أحمد حلمي وروبي وعمرو عبدالجليل ونسرين أمين ونور إيهاب وأحمد مالك.