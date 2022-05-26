بعد مرور 18 عاما.. منى زكي تستعيد ذكريات خالتي فرنسا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 06:28 مساءً - استعادت الفنانة منى زكي، ذكريات فيلمها "خالتي فرنسا" الذي عرض قبل 18 عاما، وذلك خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ونشرت مني زكي صورة تجمعهما بالفنانة الكبيرة عبلة كامل من كواليس تصوير الفيلم، الذي لاقي نجاحا كبير وقت عرضه.

يُعرض حاليا للنجمة مني زكي فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، ويؤدي خلال أحداث الفيلم دور تاجر مخدرات يقع في العديد من المشكلات بسبب عمله، وهو ما يجعله طوال الوقت مراقبًا وحياته مهددة، في إطار من الأكشن طوال أحداث العمل.