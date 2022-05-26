محاكمة شاكيرا في تهمة التهرب الضريبي بسبب 14.5 مليون يورو

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ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت إسبانيا، محاكمة الفنانة العالمية شاكيرا، بسبب التهرب الضريبي.

وقالت محكمة برشلونة، في بيان لها اليوم الخميس، إن المغنية الكولومبية شاكيرا سيتم محاكمتها في إسبانيا بتهمة الاحتيال بـ14.5 مليون يورو (حوالي 15.5 مليون دولار أمريكي) من وزارة الخزانة، والتظاهر بعدم الإقامة في البلاد وإخفاء دخلها، والتهرب الضريبي.

ورفضت محكمة برشلونة، استئناف شاكيرا، لتجنب المحاكمة، وأكدت أن هناك أدلة كافية لمحاكمتها نتيجة الشكوى التي رفعها مكتب المدعي العام ضدها عن ست جرائم ضد الخزانة العامة الإسبانية.

ودفعت شاكيرا بالفعل مبلغ 14.5 مليون يورو التي طالبت به مصلحة الضرائب الإسبانية – بالإضافة إلى ثلاثة ملايين أخرى في الفائدة – وذلك بعد اتهامها بارتكاب احتيال ضريبي مزعوم بين عامي 2012 و 2014.

وبعد أن علمت بقرار محكمة برشلونة، أعلنت المغنية أنها ستستمر في الدفاع عن براءتها في المحكمة مع فريقها القانوني، وأصرت على أن سلوكها في الأمور الضريبية “كان دائمًا بلا عيب”.

وشددت على أن المحكمة لم تدخل لتقييم ما إذا كانت قد ارتكبت احتيالًا ضريبيًا “ولا ترفض الحجج التي أثارها الدفاع”، بل تقتصر على “استدعاء الأطراف لتقديم ادعاءاتهم في لحظة إجرائية غير الوقت الحالي، وأن رفض الاستئناف هو مجرد خطوة أخرى في العملية، والتي تستمر الآن في مسارها المعتاد”.

شاكيرا تؤكد أن فريقها القانوني سيستمر في الدفاع عن براءتها، كما فعل حتى الآن من خلال تقديم الحجج القانونية المهمة، والأدلة التي يمكن التحقق منها وتقارير الخبراء من المتخصصين ذوي المكانة المرموقة في مجال الضرائب.

من ناحية أخرى، خطفت شاكيرا الأنظار إليها أمس على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي في دورته الـ75.

وأطلت شاكيرا في العرض الخاص لفيلم Elvis مرتدية فستان أسود أنيق عاري الكتفين ومفتوح من عند الركبة مع قفازات سوداء وتسريحة شعر أنيقة.

فيلم Elvis من بطولة توم هانكس وأوستن باتلر ومن إخراج باز لورمان وهو فيلم سيرة ذاتية أمريكي قادم عن حياة المغني الأمريكي إلفيس بريسلي ومن المقرر عرضه يوم 23 يونيو المقبل.