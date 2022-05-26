”الأعلى للثقافة” يعلن شروط مسابقة كامل كيلاني في أدب ورسوم كتب الأطفال

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 05:24 مساءً - أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، عن مسابقة كامل الكيلانى فى أدب ورسوم كتب الطفل لعام 2022، التى تنظمها لجنة فنون الطفل برئاسة الدكتورة فاطمة المعدول، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وتبلغ قيمة جوائز المسابقة مائة ألف جنيه في مجال الكتابة، ومائة الف جنيه في مجال الفنون، كما تُمنح ميدالية برونزية وشهادة تقدير لكل فائز.

أما عن شروط المسابقة فهى كالتالي:-

- تُمنح الجائزة للكُتاب والفنانين المصريين العاملين في مجال أدب وفنون الطفل.

- تُمنح الجائزة عن مجمل أعمال و إنجاز الكاتب أو الفنان على أن يتقدم بنماذج من أعماله بحد أقصى خمسة أعمال في المجال المُعلن عنه.

- يقدم المتسابق ما يثبت مرور عشرة أعوام على بداية إنتاجه في المجالات المُعلن عنها.

- تقبل الأعمال من الكاتب أو الفنان بنفسه أو من يفوضه وليس هناك جهات ترشيح.

تُعلن النتائج خلال شهر نوفمبر 2022 تزامنًا مع أعياد الطفولة حيث سيقام حفل تكريم الفائزين.

- لا يتم استرداد الأعمال المقدمه بعد فحصها.

- على المتقدم التوجه لإدارة المسابقات بمقر المجلس الأعلى للثقافة لملء استمارة المسابقة وتسليم:

سيرة ذاتية مختصرة مطبوعة، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وفي حالة الفوز يتم تقديم خطاب بنكي برقم الحساب، أو إرسالها على العنوان التالي: 1ش الجبلاية- الأوبرا- الجزيرة- المجلس الأعلى للثقافة- إدارة المسابقات.

- آخر موعد لتلقى الأعمال 31 من أغسطس 2022.