العارضة البريطانية كيت موس تشهد لصالح جوني ديب في قضيته مع أمبر هيرد (التفاصيل)

وشددت على أن ديب لم يدفعها أو يركلها طوال السنوات التي قضياها معا.

وخلال شهادته يوم الأربعاء، اتهم ديب زوجته السابقة، هيرد، بتحريف القصة وتحويلها “إلى حادثة بشعة للغاية، موجودة فقط في خيالها”.

ووصف ديب شهادة طليقته قائلا: “فظيعة، سخيفة، مهينة، مثيرة للضحك، مؤلمة، همجية، وحشية، قاسية، وبالتأكيد خاطئة”.

وأكد جوني ديب أنه خلال حياته بأكملها لم يغتصب أحد قط ولا يمكن أن يفعل ذلك.

كشف جوني ديب خلال شهادته في المحكمة أن آمبر هيرد كانت تسيء لشقيقتها الصغرى ويتني، وأنه مشاجرة بينهم صفعتها خلالها آمبر هيرد علي وجهها وألقت عليها الخمر وذلك أثناء تواجدهم جميعا في رحلة.

كما كشف جوني ديب إنه تحدث إلى آمبر عن حادثة الدرج مع كيت موس، مؤكدا أن امبر اختلقت قصة مختلفة تمامًا في رأسها وبدأت في نشرها على وسائل الإعلام.

وذكرت هيرد روايتها بشأن ما حدث بين ديب وموس في وقت سابق من المحاكمة، إذ قالت إن صورته (ديب) وهو يسيء للعارضة قد برزت في رأسها عندما شهدت مشادة بين ديب وشقيقتها (أثناء زواجهما).

وقالت آمبر: “كانت (أختها) ظهرها إلى الدرج وجوني يتقدم نحوها”.