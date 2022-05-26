انت الان تتابع خبر زوجة نجم طيور الجنة الوليد مقداد تفاجئ الجمهور بنشر أول صورة لها بدون الحجاب لن تصدق كيف بدت بغاية الجمال!! .. اتفرج الصورة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - على امتداد الساعات الماضية شاركت نور غسان مقداد زوجة الوليد مقداد نجم قناة “طيور الجنة“، متابعينها بصورة لها من أيام الطفولة على حسابها الخاص في موقع “إنستجرام“، حازت على إعجاب المتابعين. وتداولها عدد من الروّاد.

ورأى المتابعون أن نور كانت جميلة وما زالت، ومن التعليقات: “يا عمري ما شاء الله كيوت من انتي صغيرة”، “حلوه في الصغر و في الكبر ماشاءالله”، “حلوه وانت كبيره وصغيره”.

زوجة الوليد مقداد هي “نور غسان مقداد” وهي حفيدة خال خالد مقداد، وتبلغ من العمر 21 عاماً وهو نفس عمر وليد مقداد وقد ولدت في العاصمة الأردنية عمان وتقيم ودرست في الكويت ويعد الوليد مقداد أحد ألمع نجوم القناة منذ طفولته، وهو الأبن الأكبر لخالد مقداد، ويمتلك شعبية كبيرة .