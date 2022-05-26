الفنان أيمن زيدان: في هذه المدينة المنسية تموت أحلامُنا اتفرج صورة

انت الان تتابع خبر الفنان أيمن زيدان: في هذه المدينة المنسية تموت أحلامُنا شاهد صورة والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - نشر الممثل السوري ​أيمن زيدان​ صورة جديدة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي وعلق زيدان على الصورة بإحدى خواطره الشعرية، وقال: "هنا في هذه المدينة المنسية تموت أحلامُنا ويضيق فضاء ُحياتنا وحين أفكر ُّ في الرحيل يباغتني سحر ُابتسامتك فيحملني بعيداً على أجنحةٍ من حباتِ مطرٍصيفي وأغفو على هالةِ ضوءٍ تنير روحي المتعبة يتسعُّ العالم ويصير أفقاً لاحدود له ولانهايات يصير مساحةً مفتوحة مليئةً بفراشات لاتهاب الضوء حينها أخبئك في قلبي الواهن فتمسحين بيديك خيباتِ الزمن الأغبر وأروي لك حكايات أمراء العشق الغابرين حين يطول ردُك ينهكني الصمت ويثقل روحي سؤالُ موجع . هل انتهى زمن الحكايات المبهجة".