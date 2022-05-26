هشام سليم عن تدهور حالته بسبب السرطان: “كل اللي يجيبه ربنا كويس”

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الفنان هشام سليم عن أنباء إصابته بمرض السرطان، وتدهور حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة بسبب المرض.

وقال “سليم” في تسجيل لـ”et بالعربي”: “: “أنا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله ومتهيألي السرطان اللي بتقولوا عليه دلوقتي أحسن من كوفيد ولا الحاجات اللي بتضيع البني آدمين دي في 3 أيام الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا كويس وأنا بخير لحد دلوقت الحمد لله وقاعد في السخنة”.

ورغم أن الفنان لم ينفي أو يؤكد بشكل صريح صحة الأنباء، ولكن علم “جوو 2 فن” من مصادر مقربة أن الفنان هشام سليم قد أصيب بالسرطان منذ ما يقرب من عامين، وقد شهدت حالته الصحية تراجع خلال الشهور الماضية، وهذا ما أدى إلى اعتذاره عن جميع الأعمال الذي رشح لها خلال شهر رمضان الماضي.

وخضع سليم خلال الفترة الماضية للعلاج الكيماوي والإشعاعي، وفضل سليم الابتعاد تمام عن الأضواء لحين استعادة حالته الصحية من جديد.

يذكر أن هشام سليم شارك في رمضان قبل الماضي في مسلسل “هجمة مرتدة” بطولة أحمد عز ونضال الشافعي وندا موسى وهند صبري وإخراج أحمد خالد موسى.