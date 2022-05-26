انت الان تتابع خبر بعد أيام من خلعه.. السعودية نصرة الحربي ترتدي الحجاب مجدداً وتنهار باكية وتعلن ندمها اتفرج! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - فاجأت الفنانة والإعلامية السعودية نصرة الحربي، متابعيها بعد أيام من خلعها الحجاب في بث مباشر أمام الجمهور، بالظهور بحجابها مجدداً في خطوة عكسية تماماً.

.قالت نصرة الحربي: "تعرضت لهجوم، إنتو شفتوا استفزاز وشتائم وسب بالتعليقات، وأنتي خلعتي النقاب من أجل فلان وخلعتيه من أجلا علان". نصرة الحربي توضح سبب خلعها النقاب أكدت نصرة الحربي أن خلعها النقاب لا علاقة له بالطلاق، لافتة إلى أنها انفصلت عن زوجها السابق منذ ما يقرب عامين، وأن الأمرين غير متصلين نهائياً.

تابعت نصرة الحربي أن لديها ضغوطات نفسية واجتماعية كبيرة، مشيرة إلى أنها انفصلت ورضيعها في عمر الأربعة أشهر ووجدت نفسها مسؤولة عنه مسؤولية كاملة "أنا اللي بصرف أنا اللي بربي أنا اللي بشتغل".أضافت نصرة الحربي أن كل هذه الضغوطات ليست الوحيدة، ولكنها قد تعرضت للسرقة في وقتها وعمرها "اتسرق مني وقتي واسترق مني عمري وحياتي ومبادئي".

نصرة الحربي تتمنى الموت والله راضي عنها أضافت نصرة الحربي باكية أنها تتمنى الموت وربها راض عنها، مشيرة إلى أنها إنسانة جيدة لم تؤذي أحداً كما أن معدنها جيد.

وقالت نصرة الحربي باكية "أتمنى أموت وربي راضي عني لأني حقيقي إنسانة كويسة لأنني إنسانة كويسة وإنسانة نظيفة".أوضحت الإعلامية السعودية معاناتها في الحياة، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن تعيش حياة طبيعية مثل باقي الفتيات وأن لا تتعرض لكل هذه التجارب السيئة.

نصرة الحربي تبكي وتكشف أسباب طلاقها الحقيقية أكملت نصرة الحربي الفيديو الذي نشرته لمتابعيها عبر حسابها الخاص على تطبيق سناب شات وهي تبكي، وتكشف تعرضها للسرقة والنصب في تجربة طلاقها.

تابعت نصرة الحربي: "كنت أتمنى أعيش في استقرار ومع ناس كويسة ما هم مخادعين ولا نصابين ولا مصلحجيين" في إشارة منها لتعرضها لتجربة سيئة في زواجها السابق.

أضافت نصرة الحربي أنها تعرضت لتجربة سيئة أخرى وهي الاستيلاء على أموالها: "كنت أتمنى إنهم ما ياخدوا فلوسي وما يظلموني وما يقصروا مع ولادي كنت أتمنى أشياء كثيرة".

نصرة الحربي تكشف لجوؤها للقضاء وارتداء الحجاب في السوشيال ميديا فقط أكدت نصرة الحربي أنها تتعرض للتعب منذ خمس سنوات، بسبب تعلق قضاياها في المحكمة، لافتة إلى أن هناك قضيتين في المحكمة تنتظر الحكم فيهما.وقالت نصرة: "كان عندي قضيتين في المحكمة، أعرف أن الله لن يضيع لي تعبي تعب الخمس سنوات الماضية".

وأشارت نصرة الحربي إلى أنها بالفعل غير محجبة في حياتها الخاصة لأسباب ترفض الإفصاح عنها، بينما على السوشيال ميديا وبتطبيق سناب شات ستبدأ في الظهور بالحجاب من جديد.

نصرة الحربي وزواجها السابق يذكر أن نصرة الحربي كانت وفي فترة زواجها السابق، تستعرض الهدايا الماسية الثمينة التي أهداها لها زوجها، مؤكدة أنه يهديها هدايا ذهبية قيمة لكي يصالحها بعد كل خلاف بينهما.

وعن أسباب طلاقها كانت نصرة الحربي قد صرحت من قبل أنها انفصلت عن زوجها بسبب الغيرة الشديدة عليها والتي لم تستطع تحملها.وفي لقاء سابق في برنامج تفاعلكم أكدت نصرة الحربي أنها تتعمد أحيانا أن تثير الجبل، مشيرة إلى أنها طيبة ولكن عنيدة وأن الحياة لديها تتلخص في والدتها وابنها الوحيد الذي تتمنى أن تكون أما جيدة له