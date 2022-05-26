انت الان تتابع خبر لماذا صممت على السفر لأمريكا لإجراء تحليل DNA؟.. أشرف عبد الباقي يكشف السر الذي أخفاه لمده طويله ! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - الفنان أشرف عبد الباقي يعد واحدًا من أهم نجوم جيله، حيث يرجع له الفضل في عودة المسرح، من خلال تقديمه مسرحيات «مسرح مصر»، الذي قدم بها عديدًا من التجديدات بقواعد المسرح، ونجحت في استقطاب عدد كبير من الجمهور للمسرح، بعد ابتعاد لفترة.

وتحدث الفنان أشرف عبد الباقي عن هذا الأمر، خلال لقاء قديم في برنامج السيرة، مع الإعلامية وفاء الكيلاني قائلًا: «شوفت برنامج مستضيفين فيه أشخاص من بلاد مختلفة، ويكشف لهؤلاء الأشخاص أصولهم، من خلال إجراء تحليل DNA، بيجيب له ألف سنة عن عيلته، بدأت منين واتحركت لفين».

كشف أشرف عبد الباقي أصوله، قائلًا: «لغاية 400 سنة عيلتي كانت في القاهرة، وعملت التحليل لأن كان عندي فضول أعرف أصولي أي، خليجية أم ألبانيا، أم غير ذلك».

في سياق منفصل، يُعد الفنان أشرف عبد الباقي واحدًا من أهم نجوم جيله، حيث يرجع له الفضل في عودة المسرح مرة أخرى، من خلال تقديمه مسرحيات «مسرح مصر»، الذي قدم بها عديدًا من التجديدات بقواعد المسرح، ونجحت في استقطاب عدد كبير من الجمهور للمسرح، بعد ابتعاد لفترة.