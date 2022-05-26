انت الان تتابع خبر ليلى أحمد زاهر تصدم الجميع بعد اعترافها بحبها لهشام جمال!.. مفاجأة غير متوقعة! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت ليلى أحمد زاهر عدة صور من الاحتفال بنهاية تصوير المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، في وقت سابق.

واضافت: "عايزة أشكر كل واحد حاول

يبذل كل جهده عشان المسلسل دة يطلع حلو و يعجبكم و أولهم طبعًا اخويا و صديقي الي بحبه و بحترمه و بثق فيه جدًا هشام جمال الي بيفاجئنا و بيفاجئ كل الناس بأفكاره المبتكرة و موهبته شكرًا علي كل حاجة يا هشام”.

وأضات ليلى زاهر: “وطبعًا مؤلفنا الموهوب قوي الي مفيش ألذ منه ولا أخف من دمه عمرو وهبه الي بجد تعب قوي في المسلسل دة بس كتب أحلي و ألذ ورق في الدنيا ما شاء الله شكرًا يا عمور علي الورق الحلو دة و المشاهد الذيذة قوي ما شاء الله”.

وأردفت: “أما بقي أختي و حبيبتي شيماء سيف فا بجد شكرًا قوي علي كل حاجة علمتيهالي و عمري ما انسي انك مسيبتينيش لحظة في التصوير.

الجمهور تفاعل مع منشور ليلى أحمد زاهر بخصوص حبها لهشام جمال، حيث عبر منهم عن ان كلامها هو مجرد حب صداقة وليس أكثر بينما انصدم أخرين من تصريحها بحبه معتبرين انه رسالة غير مباشرة عن انجذابها له.