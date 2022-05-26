انت الان تتابع خبر لن تتوقع من هو نجل الفنان سليمان عيد الذي طغى بوسامته على حسين فهمي.. ممثل شهير دخل عالم الفن من بابه الواسع! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نال الفنان الشاب الصاعد عبد الرحمن سليمان عيد انتباه الكثير من النشطاء بسبب وسامته الكبيرة، منذ ظهوره لأول مرة مع والده الفنان الكوميدي سليمان عيد في إحدى الصور على حسابه الرسمي على فيس بوك،

ومع الوقت، بدأنا نكتشف أنه ليس فقط يتمتع بالشكل الوسيم، ولكن يتميز عبد الرحمن سليمان عيد أيضاً بموهبة فنية كما والده ولكن في مجال آخر وهو الموسيقى والغناء.

عبد الرحمن عيد خريج جامعة القاهرة، كلية تجارة، وإلى جانب دراسته يقوم بإحياء حفلات غنائية مع فرقة صغيرة ألفها مع أصدقاء له، بالاضافة إلى مشاركته بأعمال درامية.

وعلى ما يبدو سيتقدم عبد الرحمن سليمان عيد في المراتب الفنية قريباً وربما سنراه بين مشاهير الغناء والممثلين في مصر لذلك أحببنا أن نعرفكم عليه أكثر.