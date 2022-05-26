انت الان تتابع خبر من الأغنى ياسمين صبري أم أحلام الشامسي.. النتيجة صعقت الجميع.. ثراء إحداهن فاحش وأسطوري !! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تناقلت وسائل إعلامٍ عربية مهتمة بأخبار الفن والمشاهير عن موقع Celebrity Net Worth تفاصيل تتعلق بثروة الفنانة أحلام الشامسي التي تصل إلى 25 مليون دولار إلى جانب العديد من الممتلكات الخاصة بها

وأضافت الوسائل " المعروف أن أحلام تحب المجوهرات كثيراً فمثلاً في ألبومها الأخير تم تصميم العقد الذي ارتدته خصيصاً لها وهو يحتوي على الألماس وتبلغ قيمته 2 مليون دولار".

وختمت الوسائل نقلها بالتاكيد على أن "أحلام تصرف الكثير من الأموال على فنها وعلى ملابسها حيث تحرص دائماً على الفساتين الأنيقة والغالية الثمن ومن بينها فستان ارتدته في 2012 في برنامج أراب أيدول وتبلغ قيمته مليون و 300 ألف دولار".