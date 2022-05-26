شاهد – نسرين طافش لبست طقم رانيا يوسف المثير

انت الان تتابع خبر اتفرج – نسرين طافش لبست طقم رانيا يوسف المثير والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش صور جديدة علي حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام لتبادل الفيديوهات، حيث ظهرت مرتدية ملابس ضيقة ومكشوفة من منطقة الصدر في مطار الأقصر معلقة :”السفر ، يتركك عاجزًا عن الكلام ، ثم يحولك إلى راوي قصص” أتمنى يومًا جميلًا للجميع”

وحصلت نسرين طافش علي الكثير من التعليقات على هذه الصور مثل: الجمال الطبيعي – قمررررر- نسرينووو الحبيبة- العشق

يذكر أن نسرين طافش شاركت في مسلسل “جوقة عزيزة” مع كلا من سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصللي ويزن خليل وروبين عيسى ورنا العظم وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود ويحيى بيازي، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.