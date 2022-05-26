انت الان تتابع خبر اتفرج – منة فضالي تستعرض مفاتنها وسط البحر بظهور غير متوقع والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور الجديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام، حيث ظهرت وسط البحر مرتدية مايو مكشوف من منطقة الصدر مما أثارت إعجاب الجمهور، معلقة :لقد سافرت عبر الجنون لأجد نفسي لم أعد أجبر الأشياء على ما يتدفق ، ويتدفق ما يصطدم ، ويتحطم ، ليس لدي سوى مساحة وطاقة للأشياء المخصصة لي.

وظهرت منة فضالي تضحك بطريقة جذابة ولكن كان جزء من جسدها ظاهر حيث قامت بالاتقاط الصور مما إثارت إعجاب جمورها، الإ انه عرضها إلي الانتقادات الشديدة حيث أن بعض الجمهور اعتبرها ترتدي ملابس مثيرة وجريئةوحظيت منة فضالي علي الكثير من الاعجاب والتعليقات علي الصور مثل شقيه وحلوه وطعمه فى جنانك- صباح الجمال كله منوش -الملكه المتوجه علي عرش الجمال.