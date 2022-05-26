انت الان تتابع خبر تعليق سالي عبد السلام على ضبط المتهم بالتحرِش: هي دي بلدي هما دول ناسها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قامت الإعلامي سالي عبد السلام بالكشف عن تفاصيل واقعة التحرش التي تعرضت لها قبل يومين، وايضاً نشرت من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، صورة لها من أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية.

تعليق سالي عبد السلام على ضبط المتهم بالتحرِش

وقالت سالي عبد السلام “هي دى بلدى هما دول ناسها اللي ساعدونى وبناتها اللي معرفهمش بعتولى قالولى هو مين!!!؟ انتوا رزق ده رزقي يا ربى! اللهم بارك انا بقالي يومين مش عارفة أنام”.

تفاصيل التحرش بسالي عبد السلام

وأضافت سالي قائلة “أقسم بالله وقتها كنت راجعة من عند الدكتور لـ11 بليل ما أكلت زعلانة الحمد لله رضا وتعبانة ولسه بتعالج الحمد لله ووقفت مع صاحبتي أجيب أكل ومستنية القهوة، النهاردة بعد يومين من الواقعة ونشر الفيديو أنا في محكمة القاهرة الجديدة ومن غير محامي ولا حد معايا، في ساعات من المحضر في قسم التجمع الخامس، الشرطة المصرية الله يحميهم جابوه، والصبح كنت في النيابة وكلي ثقة في قضائنا اللي فوق الكل”.

المتهم وأصدقائه حاولوا يساوموني

واستكملت قائلة “ربي يعلم والله أديته مهلة 24 ساعة لما خلى صحابه يكلمونى عن طريق صحاب مشتركين للأسف عشان اشيل الفيديو ويحاولوا يساومونى وحاجة اخر قلة ادب وبعدها يهددونى ومتعرفيش ده مين وفلوس وعلاقات وانا ربنا يعلم مسكت نفسى بالعافية وقتها ومطلبتش غير اعتذار ليا ولكل بنت أذاها من غير اساميهم وساعدتنى لوجه الله وهو رفض”.

سالي عبد السلام تشكر بنات مصر

وتابعت سالي عبد السلام قائلة “وأنت يا متحرش ماذا بينك وبين الله عشان كل البنات دي تساعدني أجيبك! انتوا ساعدتونى الله يسعدكم.. الله يعوضكم، وأساميكم مش هتطلع وده وعد بيننا ليوم الدين. اذيت كل البنات دي ليه؟؟! منهم اللي سابت شغلها في الشركة اللى بتشتغل فيها معاك بسببك، ومنهم اللى صورتها واذيتها وطلعت عليهم كلام، زى ما كنت ناوى تصورنى انا وصورتك في الفيديو من غير حتى ما اقل واجب ارد اعتبارى بعد ما شتمتنى بأمى بعد المعاكسة وقلة القيمة، ليه ؟! سمعتك المحلة الكبرى كلها عارفاها ووحشة، البنات بيترجونى اجيب حقهم!!”.

وأنهت حديثها قائلة “مش هنسيب حقنا! وهنمشى بأمان غصب عنك! حتى العربية مش عارفة اقعد فيها في امان في مكان عام، حرام عليك ….. هتترد”.