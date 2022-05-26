انت الان تتابع خبر بالصور.. حفل زفاف نجل نجيب ساويرس وسط الأهرامات.. حضره كل الشخصيات العامة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ظهر رجل الأعمال نجيب ساويرس وهو يحتفل بحفل زفاف ابنه أنسي، وحضر الحفل الكثير من نجوم المجتمع وجميع الشخصيات العامة والفنانين في منطقة الصوت والضوء الذي توجد أمام الأهرامات في محافظة الجيزة.

حفل زفاف نجل نجيب ساويرس وسط الأهرامات

وانتشر بين جميع رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الصور الخاصة بالحفل أثناء التواجد في الأهرامات، وعند عقد الإكليل الذي تم داخل واحدة من الكنائس الكبري، وانتقل بعدها إلى حفل الزفاف في منطقة الأهرامات وسط الصوت والضوء، وحضره الكثير من المشاهير في الفن والمجتمع ورجال الأعمال والشخصيات العامة سواء من مصر أو العالم.

حفل زفاف نجل نجيب ساويرس

الحاضرين في حفل زفاف نجيب ساويرس

وانتشرت صور الفرح بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحضره عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والشخصيات العامة وعلى رأسهم وني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، والجراح العالمي مجدي يعقوب، وأحي الحفل الهضبة دياب وحضر الكثير من لاعبي كرة القدم وأصدقاء العروسين.

حفل زفاف نجل نجيب ساويرس





حفل زفاف نجل نجيب ساويرس