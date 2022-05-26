الليلة.. أعمال العندليب في حفل ”على مر الأجيال” بأوبرا الإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 01:29 مساءً - تستضيف دار الأوبرا المصرية في الثامنة من مساء اليوم الخميس الموافق 26 من شهر مايو الجاري حفلا فنيا لفرقة "على مر الأجيال" للفنان/محمد الخولي والفنان/ياسر سعيد وذلك على مسرح دار أوبرا الإسكندرية..

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة ومختار من أعمال زمن الفن الجميل وبعض الأغنيات المعاصرة لأشهر نجوم الغناء فى مصر والوطن العربي بالإضافة إلى أعمال العندليب الأسمر/ عبد الحليم حافظ منها قلبي ومفتاح، يا جميل ياللي هنا، كوكب تاني، مالي وأنا مالي، وحياتك يا حبيبي، مالهوش في الطيب،إسبقني يا قلبي، مداح القمر، جبار، موعود وغيرها.

يشار إلي أن فرقة "على مر الأجيال" قد تأسست في عام 2015، وتتكون من أصوات مصرية واعدة تنتمي لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي..

وتهدف إلى رصد مراحل تطور الموسيقى العربية وتقديم مزيج من الموسيقى العربية الكلاسيكية والمعاصرة مع الحفاظ على القوالب التراثية المعروفة