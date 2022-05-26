اليوم.. عرض الحلقة الأخيرة من برنامج إلين ديجينيرز بعد 19 موسما

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 12:28 مساءً - تعرض اليوم الحلقة الأخيرة من برنامج المذيعة الشهيرة “إلين ديجينيرز” الناجح The Ellen DeGeneres Show، ليسدل الستار عن البرنامج بعد 19 موسما ناجحا للبرنامج الشهير.

وكشفت المذيعة إلين دي جينيريس، عن انضمام عدد كبير من المشاهير اللذين حلوا ضيوفا علي برنامجها طوال السنوات الماضية في جولة وداعها في الحلقة الأخيرة للبرنامج، من أبرزهم زوجة رئيس أمريكا الأسبق ميشيل أوباما والممثلة الأمريكية جنيفر جارنر، والممثل والراقص وتشانينج تاتوم، بالإضافة لبطلة التنس العالمية سيرينا ويليامز، والإعلامي ديفيد ليترمان، والمغني الرئيس لفرقة مارون فايف آدم ليفين، وجوين ستيفاني وغيرهم.

وكشف تقرير لموقع “أي تي” أنه من المقرر أن يظهر جميع الضيوف والمشاهير البارزين خلال الأشهر الأخيرة التي تسبق عرض الحلقة النهائية، وسيشيدون بالمذيعة الرائدة إلين ديجينيرز، كما سيشاركون ذكرياتهم المفضلة من مواسم De Generes التسعة عشر.

وأشار موقع “أتي تي” في تقريره أن برنامج DeGeneres استضاف أكثر من 4000 ضيف طوال مواسمه 19 الماضية، وانتج أكثر من 3000 ساعة في التلفزيون، واستضافت المذيعة في الاستوديو ما يقرب من 1.5 مليون عضو من الجمهور اللذين شاهدوا الحلقات في العروض المباشرة، وقدمت المذيعة خلالها أكثر من 450.000.000 دولار كجوائز للجمهور.

وأعلنت المذيعة الشهيرة إلين ديجينيرز موعد الحلقة النهاية عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، لتنشر بعدها بوقت قصير مقطع فيديو مدته 30 ثانية، يروّج لموسم الوداع.، وارفقته بتعليق قائلة:" سيتم بث الحلقة الأخير في 26 مايو.. سأفتقد هذا."

وعرض برنامج The Ellen DeGeneres Show للمرة الأولى علي التلفزيون في 8 سبتمبر 2003، ليحققا نحاجا كبيرا على الفور، استمر طوال مواسمه 19، ليتلقى البرنامج ضربة موجعة في عام 2020، بعد أن أدعي عدد من الموظفين السابقين في البرنامج، أنهم تلقوا معاملة سيئة من المذيعة الشهيرة، مؤكدين علي وجودهم فيما وصفوه بـ "بيئة عمل سامة"، لتؤدي تلك الاتهامات إلى إجراء تحقيق داخلي من القناة المنتجة للبرنامج، ليتم وقف بثه عبر التلفزيون بعد ذلك لفترة من الزمن، وتجبر إلين ديجينيرز على الاعتذار في رسالة بريد إلكتروني أرسلت للموظفين.