أجمل من زوجة الوليد .. تسريب صور خاصة لخطيبة نجم طيور الجنة المعتصم مقداد .. كأنها فلقة قمر ( اتفرج الجمال )

الرياض - محمد الاطلسي - دائماً ما تتصدّر أخبار عائلة آل مقداد، نجوم طيور الجنة، التراند. وهذه المرة، انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر خطيبة عصومي مقداد، نجم طيور الجنة واليوتيوبر، وفق ما أشار المتابعون. وتعليقاً على الصورة، بارك المتابعون لعصومي، بالوقت الذي أشار فيه متابعون أنه لا يزال صغيراً لللزواج وتحمل المسؤولية. كما قارن البعض جمال زوجة الوليد مقداد بجمال خطيبة عصومي مقداد المحتملة. علماً أن الاخير لم يكشف عن هوية هذه الفتاة، حيث من الممكن أن تكون صديقته فقط.

والعام الماضي، انتشرت أخبار ارتباط عصومي المقداد، بالفنانة الأردنية أمل قطامي، نجمة قناة "كراميش"، ليتبيّن أن هذه الأخبار تعتبر محض شائعة ولا أساس لها من الصحة. وآخر منشور لعصومي​ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان عبارة عن صورة جمعته بشقيقه اليوتيوبر الوليد مقداد وزوجته نور غسان، وعلّق بالقول "أول صورة مع وليد ونور في الحساب. منورين أخوي ومرت أخوي. شو أنسب تعليق للنظرة في الصورة الثانية؟".

من هو عصومي المقداد؟ - ولد في العام 2001، ووالده هو خالد مقداد مدير ومؤسس قناة طيور الجنة التي أنشئت في العام 2008. - هو نجم من نجوم قناة طيور الجنة، برز في البرامج والأغاني والأناشيد التي يؤديها مع أخيه الوليد مقداد. - يدرس في الكويت، في جامعة الخليج ضمن اختصاص "إدارة الأعمال الدولية". - من أعمال عصومي في القناة: إلعب إلعب، اللعب بالكهرباء، هنا القدس، بابا وماما، عمرة رمضان.

المصدر: موقع انوثة