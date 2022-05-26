وزيرة الثقافة تعلن أجندة فعاليات الاحتفاء بمئويات القرن العشرين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 11:30 صباحاً - أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة تنظيم مجموعة من الفعاليات المتنوعة والثرية تقام احتفاء بحقبة عشرينيات القرن الماضى وتضم نماذج من مختلف ألوان الإبداع التى تم إنتاجها خلال تلك الفترة بمشاركة جميع القطاعات .

قالت عبد الدايم ان عشرينيات القرن الماضى وتمثل فترة زمنية مميزة فى تاريخ مصر الحديث تخطت المائة عام، واشارت انها شهدت احداثا وتحولات سياسية واجتماعية متعددة مثلت مرحلة جديدة فى عمر الوطن ، الى جانب الاتصال بالثقافة الغربية والاطلاع عليها مما ادى الى ترسيخ الهوية لمواجهة انتشارها ، وتابعت انه تم اعداد اجندة فعاليات تلقى الضوء على اهم الاشكال الفنية والادبية والفكرية التى تم انتاجها لتنشيط الذاكرة الثقافية والابداعية للشباب فضلا عن تعريف الاجيال الجديدة بتاثيرها الذى يعد احد عوامل تطور الابداع حتى اليوم .

يذكر ان اجندة فعاليات الاحتفاء بعشرينيات القرن الماضى تشمل مؤتمرا بعنوان عشرينيات القرن العشرين .. علامات فارقة ‏وانجازات مضيئة ويقام يومى 29 - 30 مايو بمشاركة كوكبة من المتخصصين والمبدعين فى مختلف المجالات وينظمه المجلس الاعلى للثقافة بامانة الدكتور هشام عزمى بالتعاون مع كل من الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، الهيئة ‏العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، دار الكتب والوثائق ‏القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى ويشمل 4 محاور رئيسية هى السياسة والاقتصاد-السينما والدراما - الموسيقى والغناء- الادب والفكر ‏والصحافة ويصاحبه معرض نوعي واخر وثائقي ‏عن تلك الفترة .

ويعرض البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان اسماعيل مختار مسرحية ‏‏"عسل وطحينة" على مسرح السلام اعتبارا من الثلاثاء 31 ‏مايو ولمدة 15 يوما .‏

ويصدر المركز القومى للمسرح برئاسة الفنان ياسر صادق كتابا وثائقيا يضم الاعمال المسرحية التى تم تقديمها خلال فترة عشرينيات القرن الماضى بالصور .

كما تقيم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة حفلا لأوبريت العشرة ‏الطيبة بمعالجة درامية وذلك بمسرح سيد درويش الثلاثاء 31 مايو الجاري.‏

وينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور فى الاربعاء الاول من يونيو بمجمع الفنون بالزمالك " قصر عائشة فهمى " معرضا بعنوان عشرينيات القرن الماضى .

ويعقد قطاع الانتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال ندوتين بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك الاولى السبت 4 يونيو بعنوان ‏‏أصداء تاريخية حول تنصيب شوقي أميرا للشعراء وتستضيف الدكتور ‏صلاح فضل والثانية الأربعاء 8 يونيو بعنوان رموز ‏ادبية ظهرت في عشرينيات القرن الماضي ويشارك فيها الدكتور حسين ‏حمودة .

وتنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا بقيادة ‏المايسترو فاروق البابلي مساء الاحد 5 يونيو بالمسرح الكبير ‏وحفلا اخر بقيادة ‏المايسترو عبد الحميد عبد الغفار مساء الثلاثاء ‏‏7 يونيو بمسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " .‏

ويفتتح صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب الاثنين 6 يونيو بقصر الفنون الدورة السابعة لملتقى الخط العربي وتشارك دار الكتب والوثائق ‏القومية بمعرض وثائقي عن تلك الفترة .‏

كما يعقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة ‏ندوة يوم الأحد 12 ‏يونيو بمركز الهناجر للفنون تناقش أعمال المعماريين الرواد وتأثيرهم على العمارة في ذلك الوقت ‏يصاحبها معرض عن هذه الفترة .

ويقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده العرض المسرحي ‏سيد درويش اعتبارا من يوم الإثنين ‏‏16 يونيو ولمدة 10 ايام بمسرح البالون .

ويعقد المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي ندوة بعنوان ‏‏المرأة الناهضة تقام الخميس 23 يونيو ‏القادم بمقر المركز وتتواكب مع ذكرى ميلاد هدى شعرواي ويتم خلالها مناقشة اصدارين للمركز هما النهضة النسائية في مصر .. ‏الثقافة والمجتمع والصحافة تاليف بث براون وترجمة لميس براون وكشفت وجهها تاليف سنية شعراوى وترجمة نشوى الازهرى ومراجعة وتقديم طارق النعمان ، هذا الى جانب ندوة اخرى تقام الخميس 3 نوفمبر ‏القادم بعنوان مئوية اكتشاف مقبرة ‏توت عنخ امون ويتخللها فيلما وثائقيا عن اكتشافها قام بترميمه المركز ‏القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز