انت الان تتابع خبر طلبوا من سهير رمزي رأيها في ياسمين صبري ومنة شلبي.. فصدمتهم اجابتها الصريحة لن تتوقع ماذا قالت! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قالت الفنانة سهير رمزخلال حوارها في وقت سابق، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع إيناس الدغيدي، أنها لم تتوقع الضجة التي تحدثت عقب خلعها للحجاب رغم أن تلك الواقعة تمت بشكل تدريجي.

وأشارت الفنانة، إلى أن والدتها كانت خائفة من ارتداء سهير الحجاب في البداية، "والدتي كانت التزمت بالحجاب قبل مني، أول ما عرفت أني هلبس الحجاب خافت وقالت لي إنتي قد الحجاب؟ هتقدري على الحجاب؟ وفي الآخر قالت لي إنتي حرة".

موضحة أنها في الفترة ما بين 1992 لـ 2003 وهي الفترة التي ارتدت فيها الحجاب كانت تأكل وتشرب وتنام مع والدتها، كما أن عام 2003 هو العام التي توفت فيه والدتها.

قالت الفنانة سهير رمزي، إن الممثلة الشابة التي قد توافق على عمل دور والدتها في أحد الأعمال الفنية هي ياسمين صبري، موضحة ان: "فيها حاجة مني، فيها كتير مني، وبرضوا منة شلبي، بحس أنها بنتنا وصحبتنا".