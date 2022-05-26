انت الان تتابع خبر حللوا جثمان زوجة كاظم الساهر فانكشف سرّ وفاتها الصادم!! لن تتخيل السبب وبما أوصت !! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بدأت التساؤلات إثر وفاة زوجة النجم كاظم الساهر عن سبب هذا الرحيل خاصة أنه لم تنتشر أي معلومات في السابق حول مرضها.

وتواصل الوسائل :"المعلومات كشفت أن عروبة زوجة قيصر الغناء العربي تم نقلها إلى المستشفى وكان من المفترض أن تجري عملية جراحية لكن خطورة وضعها لم يسمح بذلك". وتضيف :"

المعلومات أن عروبة في الفترة الأخيرة تدهورت صحتها وصولاً إلى وفاتها ولم يعلن القيصر في السابق عن مرضها" الجدير بالذكر أن مصادر إعلامية قالت إن الراحلة "طلبت أن يتم دفنها في نفس المكان حيث تتوفى ولذلك تم دفنها في السليمانية بحضور الكثير من الشخصيات الرسمية في العراق" في وصيتها الأخيرة وهو ما فجّر ضجة.