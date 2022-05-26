انت الان تتابع خبر جمالها ساحر.. ظهور نادر لإبنة أيمن زيدان ونورمان أسعد يثير ضجة عند الجميع والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للممثل السوري أيمن زيدان ظهر فيها مع ابنته يمنى من طليقته الممثلة السورية المعتزلة نورمان أسعد.

وقد نشرت يمنى هذه الصورة سابقاً على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي وقالت: " أنا وبابا منمسّي عليكن"، وتفاعل الجمهور وأعربوا عن محبتهم للثنائي.وشارك أيمن زيدان خلال الموسم الرمضاني الماضي في بطولة المسلسل الكوميدي "الفرسان الثلاثة" من تأليف محمود الجعفوري وإخراج علي المؤذن، كما شارك في مسلسل "الكندوش 2" تأليف حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين.