انت الان تتابع خبر أحدث ظهور لزوجة الفنان محمد هنيدي والجمهور: عندك حق تخبيها.. لن تتوقعوا كيف بدت واذهلت الجميع!!والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشر الفنان المصري محمد هنيدي عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام"، صورة تجمعه بزوجته التي نادراً ما ينشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي. وشارك هنيدي الصورة بمناسبة ذكرى زواجه، وعلق قائلاً: "عيد جوازنا النهاردة.

وضجت بعدها مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن انذهالهم من مدى جمالها، حيث كانت هناك الكثير من التعليقات التي تؤكد أنها جميلة جداً، وغير متفاجئين أيضاً من ظهورها النادر، حيث علق بعض المتابعين أنه "عنده حق يخبيها"، في اشارة إلى مدى جمالها.

ومن المعروف أن محمد هنيدي تزوج من السيدة عبير التي تحمل الجنسية السورية في عام 1999، ولديهما ثلاثة أبناء وهم فاطمة وفريدة وأحمد.