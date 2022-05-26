انت الان تتابع خبر هذه الطفلة أصبحت بطله مسلسل باب الحارة.. وتزوجت سراً من نجم سينمائي.. لن تتوقع من هي؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - منذ خمسة وعشرين عاماً، وضعت قدمها الأولى في مشوار الدراما الشائك، وباتت تنجز الدور تلو الآخر، حتى أصبح بحوزتها أكثر من 100 مسلسل تنوّعت بين الاجتماعي والكوميدي وحتى التاريخي.

تزوجت ​شكران مرتجى​ من النجم السوري ​علاء قاسم فس 2018​، لكن هذا الزواج بقي طي الكتمان وسرياً، إحتراماً لمشاعر عائلة الزوجة الأولى، التي بقيت على إسم علاء طيلة فترة الزواج، حتى أنها كانت صديقة مقربة من شكران، لكن كل واحدة كانت تسكن في منزل مختلف.

في عام 2019، إنفصلت عن زوجها بطريقة ودية، لكنهما لم ينشرا ذلك إحتراماً لمشاعر عائلة الزوجة الأولى، التي لا تعرف أن صهرها كان متزوجاً من شكران، بل كانت تظن أنها كانت صديقة مقربة من صهرها وإبنتها.

وخاضت شكران مرتجى الموسم الرمضاني المنصرم بعدة أعمال منها: “​مع وقف التنفيذ​، ​حارة القبة​2، الكندوش2، الفرسان الثلاثة​”.