انت الان تتابع خبر صرحت أشهر مذيعة بقناة العربية والحدث تقدم استقالتها على الهواء لهذا السبب ؟!.. اتفرج ماهو والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت الإعــلامية السودانية تسابيح مبارك خلال تقديمها آخـر نشرة إخبارية على الحدث، انتهاء عملها بالقناة، مودعة جمهورها على أمل اللقاء بهم في مساحة إعلامية أخرى.

من ناحية أخرى، كشفت تسابيح عن وجهتها الجديدة حيث نشرت صورة لها مع شعار قناة سكاي نيوز عربية وعلقت عليها بالقول:

“رحلة مهنية جديدة سأبدأها عبر مؤسسة إعلامية انتزعت مساحتها في فضاء الإعلام، هي خطوة أسأل الله فيها التوفيق والسداد، شكراً لكم جميعاً لمحبتكم ودعمكم وقريباً ألقاكم على شاشة سكاي نيوز فكونوا على الموعد”.

وكانت تسابيح قد التحقت بمجموعة MBC قبل 13 عامًا كمراسلة ميدانية بمكتب Mbc في الخرطوم وبعدها تدرجت في المهام الوظيفية حتى انتهى بها المطاف مقدمة لنشرة الأخبار على قناة الحدث قبل 4 سنوات من انتقالها إلى سكاي نيوز عربية.