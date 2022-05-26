انت الان تتابع خبر بطلة مسلسل سنوات الضياع تصاب بالسرطان لن تتخيل شكلها الان!!!والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - في خبر محزن لعشاق الدراما التركية تم الكشف عن إصابة الممثلة التركية الشهيرة بيلور كالكافان بمرض سرطان الرئة، إذ تخضع منذ أشهر للعلاج.

بيلور الذي عرفها الجمهور العربي منذ سنوات بجمالها الأخاذ، مع عرض ثاني مسلسل تركي مدبلج للعربية "سنوات الضياع"، حيث أدّت دور والدة لميس التي لعبت دورها الممثلة توبا بويوكستون.

الجدير بالذكر بيلور كانت قد نشرت صورة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " ظهرت فيها وقد فقدت شعرها إثر خضوعها لجلسات العلاج الكيميائي وهي برفقة صديق جاء لزيارتها، وطلبت ألّا يتصل أحد بها بل يكتفوا بإرسال الرسائل لأنّها متعبة