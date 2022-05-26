نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر “كنت بكح دم”.. أحمد زاهر يكشف عن إصاباته في “فارس” ويعلق على أنباء خطوبة ابنته على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان أحمد زاهر عن كواليس فيلم “فارس” الذي يشهد أول بطولة سينمائية له، وحكى عن الصعوبات التي تعرض لها أثناء التصوير.

وقال: “الموضوع كان متعب المشهد اللي بيتشاف في دقيقتين بيتصور في 9 ساعات، والتصوير أرهقني بشكل كبير.

وتابع أحمد زاهر: على الرغم من أن القصة ممكن بس التناول ممكن يكون مختلف، طول الوقت بحاول أجتهد في دوري وفي الورق، بحاول نتفق كلنا على حدوتة بشكل عام، عشان العمل يطلع بشكل أفضل.. والمنتج والمخرج لم يبخلوا بشيء على العمل.

وأضاف أحمد زاهر: اتبسطت بالتجربة بعد سنة ونص بشتغل في الفيلم، وردود أفعال الجمهور، وحسين فهمي وقف جمبي وصلاح عبد الله، وإيمان العاصي، ومنة فضالي.

وأشار الفنان أحمد زاهر، إلى أنه أتبع نظام غذائي معين، وتناول بروتين وأكلات لا تعمل على زيادة وزنه، واجتهد بشكل كبير حتى تظهر الشخصية بهذا الشكل.

واستكمل الفنان حديثه، بأنه تعرض لإصابات كثيرة خلال تصويره لأحداث العمل، وذلك في يده وقدمه، وخاصة مشهد الحريق الذي كان في بنزينة، والذي تم تصويره لمدة 22 ساعة متواصل، وتعرض لالتهاب رئوي شديد وأخذ إجازة 15 يومًا وجلس في منزله بسببه، قائلًا: كنت بكح دم أسود مرتين في اليوم بسبب الالتهاب الرئوي.

تعليقه عن أنباء خطوبة ابنته

علق الفنان أحمد زاهر، عن الشائعات التي تلاحق ابنتيه الفنانتين الصاعدتين ملك وليلى، وكان آخرها شائعة خطبة الأخيرة لنجل الفنان مصطفى قمر، والتي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد زاهر: هي الخطوبة والجواز دي حاجة عيب أو حرام، ما هي لو حاجة أكيدة هنقول ونفرح، وطالما هي مقالتش ولا أنا قولت يبقى ده محصلش.

وأضاف: وبعدين تيام قمر ابن حبيبي مصطفى قمر ربنا يحميه وشاب جميل ومحترم، ده كله عشان اتصورت معاه صورة في غلاف، ومش تيام بس احنا بنتفاجئ بأسماء غريبة لا أنا ولا بنتي نعرفهم.

فيلم فارس

فيلم فارس، يشارك في بطولته بجانب الفنان أحمد زاهر، كلًا من الفنان حسين فهمي وصلاح عبدالله ومنة فضالي وعابد عناني، ومحمد أبو النجا، وأحمد صفوت، ودارين حداد، وملك أحمد زاهر، تأليف حسام موسى، إخراج رؤوف عبدالعزيز، وحقق حتى الآن إجمالي 300 ألف جنيه فقط.

زاهر يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية فارس، بطل شعبي نشأ في أسرة طيبة، صاحب أخلاق، رياضي، مهنته عامل في محطة بنزين، يدخل في صراع كبير مع رجل أعمال صاحب سلطة ونفوذ، ويكون بينهما مطاردات ومعارك وقتل.