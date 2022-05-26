تهديد ومساومات وسوابق.. سالي عبدالسلام تكشف مستجدات ما حدث مع المتحرش بها

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الإعلامية سالي عبد السلام تفاصيل واقعة التحرش التي تعرضت لها قبل يومين، وقامت بتوثيقها بالفيديو.

ونشرت سالي عبد السلام عبر حسابها في إنستجرام صورة لها من أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وكتبت في التعليق : “هى دى بلدى هما دول ناسها اللى ساعدونى و بناتها اللى معرفهمش بعتولى قالولى هو مين!!!؟ انتوا رزق ده رزقى يا ربى! اللهم بارك انا بقالى يومين مش عارفة انام”.

وأضافت شارحة ملابسات الواقعة : “اقسم بالله وقتها كنت راجعة من عند الدكتور ل ١١ بليل ما اكلت زعلانة الحمدلله رضا وتعبانة ولسه بتعالج الحمدلله و وقفت مع صاحبتى اجيب اكل و مستنية القهوة. النهاردة بعد يومين من الواقعة ونشر الفيديو انا فى محكمة القاهرة الجديدة، ومن غير محامى ولا حد معايا”.

وتابعت : “فى ساعات من المحضر فى قسم التجمع الخامس الشرطة المصرية الله يحميهم جابوه!! و الصبح كنت فى النيابة و كلى ثقة فى قضائنا اللى فوق الكل. ربى يعلم والله اديته مهلة ٢٤ ساعة لما خلى صحابه يكلمونى عن طريق صحاب مشتركين للاسف عشان اشيل الفيديو و يحاولوا يساومونى وحاجة اخر قلة ادب و بعدها يهددونى ومتعرفيش ده مين وفلوس وعلاقات و انا ربنا يعلم مسكت نفسى بالعافية وقتها و مطلبتش غير اعتذار ليا ولكل بنت اذاها من غير اساميهم و ساعدتنى لوجه الله وهو رفض”.

ووجهت سالي عبد السلام رسالة للمتحرش قالت فيها : “وانت يا متحرش ماذا بينك و بين الله عشان كل البنات دى تساعدنى اجيبك! انتوا ساعدتونى الله يسعدكم..الله يعوضكم، واساميكم مش هتطلع و ده وعد بيننا ليوم الدين. اذيت كل البنات دى ليه؟؟! منهم اللى سابت شغلها فى الشركة اللى بتشتغل فيها معاك بسببك، ومنهم اللى صورتها و اذيتها و طلعت عليهم كلام، زى ما كنت ناوى تصورنى انا وصورتك فى الفيديو من غير حتى ما اقل واجب ارد اعتبارى بعد ما شتمتنى بأمى بعد المعاكسة و قلة القيمة، ليه ؟! سمعتك المحلة الكبرى كلها عارفاها ووحشة، البنات بيترجونى اجيب حقهم!!”