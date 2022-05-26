انت الان تتابع خبر من صاحبة الموهبة الأفضل نانسي عجرم أم هيفاء وهبي؟! إليسا أجابت بكل جرأة لن تتوقع من قالت الافضل!؟؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أثارت النجمة اللبنانية إليسا الكثير من المواقف التي أحدثت ضجة واسعة خلال حلولها ضيفةً على برنامج "مراحل" الذي يقدّمه الإعلامي السعودي علي العلياني على قناة SBC .

وردّاً على عديد الأسئلة قالت إليسا إن زميلتها ومواطنتها نوال الزغبي لم تستغل حادثة اقتحام المسرح من جانب أحد المعجبين، على عكست ما فعلت نجوى كرم.

وردّاً على سؤال هام أكدّت أليسا في محور آخر من الحلقة دون خجل وبكل جرأة أن هيفاء وهبي تفوق نانسي عجرم بالموهبة، معلّلة رأيها بصداقتها الوطيدة للأولى، لكنها ترى أن عجرم هي الفنانة اللبنانية الأولى في مصر.

هذا ورفضت إليسا الكشف عن قيمة المبالغ التي دفعتها ثمناً لعمليات التجميل التي خضعت لها، لكنها أكدت أنها تملك ثروة طائلة.