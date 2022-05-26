انت الان تتابع خبر مبتردش على التليفون ليه.. صدمة كبيرة حول وضع عبلة كامل حالياً بعد نبأ إفلاسها وخسارتها كامل ثروتها! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة عبلة كامل، خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشرات البحث على موقع "جوجل ترند"، عقب تكرار أنباء اعتزالها الفن.

وأكد المنتج بأن عبلة كامل لن تعود للتمثيل مرة أخرى بناء على قرارها، وأنه يتواصل معها بين الحين والآخر، عن طريق تليفونات بناتها أو عن طريق طليقها الفنان أحمد كمال، لأنها لم ترد على هاتفها الشخصى.

شائعات المرض والفقر وعلى الرغم من ابتعاد عبلة كامل عن الوسط الفنى والضواء والشهرة، إلا أن شائعات المرض والفقر طاردتها، وخرجت بنفسها فى تصريحات لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدى، نفت فيها صمرضها بالسرطان، وأنها بصحة جيدة.

ومؤخرا تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى صورة لها على مائدة رحمن، تبين ذلك أنها من إفطار رمضانى مع أسرة مسلسلها الأخير "سلسال الدم"، واستغلها البعض للترويج بأنها تعانى من الفقر المدقع بعد مشوار فنى حافل بالأعمال المميزة.

4 سنوات من الغياب يذكر أن آخر أعمال عبلة كامل، كان مسلسل "سلسال الدم"، وعرض عام 2018، وشاركت فى بطولته إلى جانب رياض الخولى، راندا البحيرى، أميرة هانى، كريم كوجك، رامى وحيد، ضياء عبدالخالق، أحمد بدير، رانيا فريد شوقى، أحمد سلامة، والمسلسل للكاتب الكبير مجدى صابر، والمخرج مصطفى الشال.

ومن أشهر أعمالها السينمائية "يوميات امرأة عصرية، يوم مر ويوم حلو، سيداتى آنساتى، الحب فى الثلاجة، سواق الهانم، عرق البلح، خالتى فرنسا، اللى بالى بالك، كلم ماما، اللمبى، سيد العاطفى، بلطية العايمة"، أما مسلسلاتها فأبرزها: "الشهد والدموع، ليالى الحلمية، ضمير أبلة حكمت، المال والبنون، لن أعيش فى جلباب أبى، حديث الصباح والمساء، ريا وسكينة، أفراح إبليس".