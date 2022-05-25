سميرة سعيد تطرح أغنية «يالا روح» باللهجة المغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 11:22 مساءً - طرحت الديفا سميرة سعيد، أغنيتها المغربية الجديدة «يلا روح»، وهي الأغنية المغربية التي تعود بها لجمهورها بالمغرب بعد غياب لفترة طويلة عن آخر أغنية مغربية طرحتها.

أغنية «يلا روح»، لـ سميرة سعيد، من كلمات محمد المرضي، حكيم بو عامر، وألحان مهدي بوعامر، عادل الخياط، حكيم بو عامر وتوزيع مهدي بو عامر، عادل الخياط ورؤية فنية نضال هاني وميكس وماستر ستيف.

وتقول كلمات أغنية يلا روح لـ سميرة سعيد:

عقلي لاحظ بللي تبدلتي

قلبي مسكين ما صدقشي

راه حدا عيني كيدوز كلشي

عارفاك باغي السبة باش تمشي

الحياة تتعاش مرة

ما تتعاش مرتين

واللي بغانا يبقى معانا

واللي يمشي نوريولو منين

آخر أغاني سميرة سعيد قبل يلا روح

وكانت طرحت الديفا سميرة سعيد، مؤخرًا أغنيتها ما استريحتش، وهي سادس أغنيات ألبومها إنسان آلي من كلمات محمد القاياتي، ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع محمد مصطفى.

آخر كليبات الديفا سميرة سعيد كانت أغنيتها mon cheri مون شيري، وهى الأغنية الرابعة من ألبومها «إنسان آلي»، وحمل الفيديو كليب طابعًا وأجواءً لزمن الستينيات والسبعينيات وكلمات الأغنية باللغة العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القاياتي، ولحن بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هاني.

كما طرحت من قبل عددًا من أغاني الألبوم، منها أغنية «بحب معاك» من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقي أحمد حسام، وأيضا أغنية «متاهة» من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقي هاني ربيع، وأغنية «الساعة اتنين بالليل» كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي.