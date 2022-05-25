انت الان تتابع خبر كارتون مانغا hunter x hunter يتصدر الترند.. الكل فرحان بعرضه من تاني والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تصدر كارتون مالغا hunter x hunter مؤشر بحث جوجل في الساعات الأخيرة الماضية، وهذا بعد الكشف عن عودة المسلسل الكارتوني الشهير الذي من المنتظر عرضه في الأيام المقبلة وينتظره الكبار والصغار في كل مكان.

كارتون مانغا hunter x hunter يتصدر الترند

وأعلنت العديد من التقارير الصحفية أنه بعد فترة من غياب وتوقف المسلسل الكارتوني hunter x hunter، فكشفت الكثير من الأخبار السعيدة التي تدل على عرضه من جديد على كل الشاشات لكل من يريدون متابعة المغامرات الكثيرة التي يحب متابعتها الكبار والأطفال في كل مكان.

ما تحكيه قصة أنمي hunter x hunter

وتقوم قصة أنمي hunter x hunter بالحكي عن Gon وهو بطل المسلسل الذي يكتشف أن والده ما زال على قيد الحياة، ويشرع في رحلته للبحث عن والده واجتيازه اختبار Hunter Exam، وهذا يكون للنجاح والحصول على رخصة الصيد الخاصة به، وأيضاً صنف هذا المسلسل الكرتوني بأنه من ضمن أهم وأفضل 30 مسلسل انمي على حسب التصنيف العالمي، وهو يصنف بأنه معدل 8.7.