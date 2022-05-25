انت الان تتابع خبر اتفرج – رانيا يوسف “جننت” الجمهور بمفاجأة غير متوقعة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حصلت الفنانة رانيا يوسف علي الاقامة الذهبية بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث أعلنت عن ذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الفيديوهات “انستجرام”، حيث ظهرت في مجموعة من الصور مرتدية ملابس كاجول ضيقة للغاية مع وضع نظارة شمسية وقبعة علي شعرها، أما من الناحية الجمالية فقد أعمتدت علي الكثير من المكياج

وعلقت رانيا يوسف علي الصور قائلة شكراً دولة الإمارات العربية على منحي الإقامة الذهبية فئة المبدعين، وخالص الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وشكراً لسعادة الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي والاستاذ /خالد مبارك

وحصلت رانيا يوسف علي الكثير من التعليقات مثل اهو اموره…جدااااا- قمر- الصيف بقى – الدلع كله- ماشاء الله جميله وربي يسعدج.