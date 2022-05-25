انت الان تتابع خبر اتفرج – نسرين طافش تبرز جمالها ومفاتنها بملابس ضيقة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش فيديو جديدة علي حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام لتبادل الفيديوهات، حيث ظهرت مرتدية سالوبت ضيق ومكشوف من منطقة الصدر خلال جولتها في مدينة الأقصر وزيارة الأماكن الأثرية هناك، معلقة : إذا كان التاريخ لغزا ، فلماذا يبدو وكأنه وطن.

وحصلت نسرين طافش علي الكثير من التعليقات على هذه الصور مثل: الجمال الطبيعي – قمررررر- نسرينووو الحبيبة.

يذكر أن نسرين طافش شاركت في مسلسل “جوقة عزيزة” مع كلا من سلّوم حداد وأيمن رضا وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ووفاء موصللي ويزن خليل وروبين عيسى ورنا العظم وكرم الشعراني وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود ويحيى بيازي، ومن تأليف وسيناريو وحوار خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.