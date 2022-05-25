انت الان تتابع خبر فيديو كوميدي مضحك لـ أحمد حلمي.. بينفذ تعليمات بيج ياسمين بطريقة ساخرة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ظهر الفنان أحمد حلمي وهو يسخر من إحدى الفيديوهات التي تظهر فيها كابتن ياسمين المشهورة باسم “بيج ياسمين، وهي التي تصدر أسمها التدريند لأنها مدربة جيم لكل الرجال وتمرن أحدهم.

فيديو كوميدي مضحك لـ أحمد حلمي

وأطل أحمد حلمي وهو يتناول الكحك طبقاً إلى التعليمات الخاصة بكابتن ياسمين وهي تمرن أحدهم، وهذا جاء في فيديو كوميدي ساخر على التيك توك، وعلق عليه قائلاً “التمرينه الجاية هتقل الوز وهتبقي كحك بعجوه #أحمد_حلمي”.

من هي بيج ياسمين؟

وفي الفترة الأخيرة الماضية حصلت الكابتن ياسمين “بيج ياسمين” على شهرة كبيرة وواسعة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك باعتبارها مدربة جيم لجميع الرجال، وهذا بسبب تغيير شكل جسدها إلى ما يشبه جسد الرجال كثيراً.