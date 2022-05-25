انت الان تتابع خبر فيديو “وشم احمد سعد” في الكعبة يعرضه للتوبيخ من الشيوخ: اتفرج والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قام الدكتور علي أستاذ في جامعة الأزهر بالتعليق على حالة الانتقاد الذي تعرض لها الفنان أحمد سعد، وهذا بعد نشره فيديو له أمام الكعبة المشرفة، وهو يرتدي ملابس الإحرام ويوجد على يده وشماً.

فيديو “وشم احمد سعد” في الكعبة يعرضه للتوبيخ من الشيوخ

وأكد الأزهري أثناء مداخلة مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج “رأي عام” الذي يبث على قناة تن الفضائية تن مساء اليوم الثلاثاء، قائلاً “إلى الله أمرنا بحسن الظن، ربما يؤدي الفنان أحمد سعد مناسك العمرة وهذا بغرض أن يغسل ذنوبه وإعمالاً لقول النبي “تابعوا بينَ الحجِّ والعمرة، فإنَّ متابعةً بينهما تنفي الفقرَ والذنوبَ كما ينفي الكيرُ خبثَ الحديدِ”.

رسالة إلى الفنان أحمد سعد

وتابع أنه ربما أن الفنان أحمد سعد لا يقصد ما يوجد على جسده من وشم، وربما هو أخذ في قراره نفسه أنه سوف يزيل هذا الوسم، ونوه أن العلماء أكدوا أن الوسم من كبائر الذنوب، وتم توجيه إلى رسالة إلى الفنان أحمد سعد قائلاً “الأصل أن يستتر الإنسان بطاعته وعبادته عن أعين الناس، وهذه الصورة لا تليق به”.