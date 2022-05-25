انت الان تتابع خبر هذا من كبائر الذنوب.. تعليق ناري من الأزهر على أحمد سعد بعد ظهوره أمام الكعبة بهذا الشكل اتفرج ماقال! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - الفنان أحمد سعد تعرض لانتقادات عديدة بعد نشره فيديو له أمام الكعبة المشرفة أثناء أدائه العمرة، وظهور وشم "تاتو" على ذراعه.

وتابع: من المعلوم أن الوشم عده العلماء من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من قام به، وهو عادة من عادات الشرك والجاهلية قديما، ومن المعلوم أنه ربما كان سببا في نقص المناعة. وأوصح: معلوم أن الأصل في الإنسان أن يستتر بطاعته وعبادته بعيدا عن أعين الناس، ولو وضع رداء على ذراعه وهو يأخذ الصورة كان أولى به. وتعرض الفنان أحمد سعد لحملة انتقادات واسعة بعد نشره لفيديو له أمام الكعبة المشرفة معلنا أدائه للعمرة.

وجاءت كل التعليقات على الفيديو منتقدة تاتو أحمد سعد، حيث قال البعض "أنت رايح تعمل عمره وعليك وشم، فيما قال آخر "ارجع مصر بلاش فضائح".

يذكر أن أحمد سعد أحيا حفلًا، في المملكة العربية السعودية، يوم السبت الماضي، ضمن حفلات موسم جدة رفع بها شعار كامل العدد، وقدم فيها الفنان مجموعة كبيرة من أعماله الفنية، التي جعلت الحفل يشتعل بتفاعل الحضور معه، حيث امتلئ المكان بالهتافات، والتصفيق الشديد، معربين عن سعادتهم الكبيرة بهذا الحفل.