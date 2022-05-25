انت الان تتابع خبر هذا هو المسلسل الذي أغضب الجمهور المصري في شهر رمضان وطالبوا بسرعة إيقافه.. المحكمة الكويتية قررت امراً هاماً اليكم ماهو !! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ضجت المواقع الاعلامية المصرية في شهر رمضان الماضي، مطالبين بوقف المسلسل الخليجي من شارع الهرم إلى، بعد عرض أولى حلقاته، حيث وصفوه بأنه إساءه للمرأة المصرية وإظهارها بصورة غير لائقة.

الجدير ذكره أن المسلسل أثار جدلا واسعا في مختلف المواقع، بعد ظهور إحدى فنانات المسلسل في دور راقصة تحمل الجنسية المصرية وتحاول تخريب أسرة بالكامل عن طريق إغواء الزوج وإقناعه بالتخلي عن زوجته.

وضم مسلسل من شارع الهرم إلى عدد كبير من الفنانين، من بينهم هدى حسين، خالد البريكي، مرام البلوشي، أحمد إيراج، عبد المحسن القفاص، نور الغندور، ليلى عبد الله، نور الشيخ، فرح الصراف، وغيرهم من الفنانين.