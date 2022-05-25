انت الان تتابع خبر عبلة كامل لن تعود الى الفن مرة أخرى تصريحات تنفي كلام طليق الفنانة.. الجميع حزين اتفرج! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - صرح المنتج جمال العدل، في تصريحات صحافية كذب فيها ما أعلنه الفنان أحمد كمال طليق الفنانة عبلة كامل عن عدم اعتزالها التمثيل بعد غياب لسنوات عن الساحة الفنية.

وأكد العدل أن عبلة كامل لن تعود الى التمثيل، مشيراً إلى أنه يتواصل دائماً مع بناتها وطليقها ويطمئن على صحتها لأنها لا ترد على الهاتف.

الجدير بالذكر ان اخر أعمال عبلة كامل الفنية، الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم"، الذي عُرض عام 2018، وقدِّم أول أجزائه عام 2013، ومن بعده غابت عن الأنظار، لتنتشر الشائعات حول اعتزالها التمثيل وشائعات أخرى حول مرضها، ولكن أسرتها نفت هذا الأمر تماماً، واستمرت عبلة كامل في التزام الصمت والابتعاد عن الأضواء، في الوقت الذي نفى فيه طليقها أحمد كمال، في تصريحات صحافية عدة أنها حتى الآن لم تعتزل التمثيل.