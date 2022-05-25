“هتعلق دراعها في حامل طبي 6 شهور”.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة، بعد إجرائها عملية جراحية في الكتف، خلال الأيام الماضية.

وقالت مديرة أعمال أنغام في إن أنغام حاليًا في فترة تعافي بالمنزل، ويتابع الأطباء حالتها بعد خروجها من المستشفى، كما أوصوا بتعليق ذراعها لمدة 6 أسابيع في حامل طبي، موضحة أنها بدأت في جلسات للعلاج الطبيعي.

وقالت أنغام، في تصريحات تلفزيونية سابقًا، إن هناك طبيبا مصريا يعمل في ألمانيا، أجرى لها عمليتين جراحيتين في نفس التوقيت، الأولى جراحة دقيقة في الكتف، وذلك بعدما عانت من آلام شديدة استمرت للعديد من السنوات، أما الثانية في رسغ اليد نتيجة مشاكل ضخمة في أوتار اليد، كما أنها أجرت منذ فترة 3 عمليات في أقل من شهر ونصف، ولكنها لم تصرح بذلك إعلاميًا في وقتها.

وطرحت أنغام مؤخرًا أغنية لوحة باهتة، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعدد من منصات الاستماع في مصر والوطن العربي، وتعد الأغنية من كلمات نادر عبد الله وألحان تامر عاشور وتوزيع وميكس وماستر طارق مدكور، وتخطت مشاهداتها على يوتيوب حتى الآن حاجز 2 ونصف مليون مشاهدة.

واحتفلت أنغام بنجاح أغنيتها الجديدة: لوحة باهتة، وذلك قبل أيام من تعرضها لوعكة صحية، حيث أحيت حفلا في الكويت بحضور كامل العدد، وقدمت العديد من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، منهم أغنية لوحة باهتة.