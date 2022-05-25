انت الان تتابع خبر الكشف عن عقوبة الفنانة غادة إبراهيم بسبب فعلها الصادم والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بعد مشاجرتها مع الفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي خلال جنازة الفنان الراحل سمير صبري، كشف مصدر داخل نقابة المهن التمثيلية في مصر، لـ"مصر تايمز" عن العقوبة المنتظرة للفنانة غادة إبراهيم.

وقال المصدر، إن العقوبة المنتظرة بحق الفنانة غادة إبراهيم من جانب نقابة المهن التمثيلية لن تتجاوز "لفت نظر"، حيث كانت الفنانة قد حضرت جلستين تحقيق داخل نقابة المهن التمثيلية بخصوص المخالفات التي صدرت منها أثناء جنازة سمير صبري، واتخذت النقابة قرارا بوقفها عن العمل.

وكانت غادة إبراهيم قد عبرت عن غضبها خلال جنازة الفنان الراحلن وأشارت بحديثها للصحفيين ان هناك فنانتين منعتاها من الصعود للأتوبيس المخصص لنقل الفنانين لمقابر عائلة سمير صبري"، في محافظة الإسكندرية، ما جعلها تتلفظ بكلمات خارجة عن اللباقة وشتمت من منعها من صعود الباص وأسمتها "الهام ابنة عفاف"

وبدورها نفت الهام شاهين انها منعتها من الصعود للاتوبيس وانها لم تشهد هذا الموقف أبدا وعبرت عن غضبها بزج اسمها بهذه الواقعة، وقالت: "أنا مشوفتش خناقة ومكنتش موجودة، حضرت جنازة سمير صبري مع ليلى علوي في عربيتها، وخرجنا من الجامع مشينا ومشوفتش الباص اللي بيتكلمو أن حصلت فيه خناقة".

وأشارت إلهام شاهين خلال حديثها في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، إلى أن هناك الكثير يحاول إثارة البلبلة، مضيفة ان أي شخص يريد ان يلفت النظر له يضع اسمه مع اسم إلهام شاهين في جملة مفيدة.